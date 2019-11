Malesia, la gara di MotoGP domenica alle 8 in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

Nella settimana del GP di casa Petronas, il team conferma di aver trovato l'intesa con Yamaha: oltre a Morbidelli anche Quartararo l'anno prossimo avrà a disposizione la moto in versione factory, la M1 Spec-A, uguale a quella con cui Rossi e Vinales inizieranno il Mondiale

Non sarà l'unico pilota del team Petronas con una moto ufficiale, l'anno prossimo, Franco Morbidelli: a Sepang è stato confermato l'accordo raggiunto con Yamaha, anche Fabio Quartararo avrà una moto più evoluta, la M1 Spec-A, uguale a quella con cui Valentino Rossi e Maverick Vinales apriranno il Mondiale. Decisamente soddisfatto il Team Principal Petronas Razlan Razali: "È stata una prima stagione incredibile per noi, Franco e Fabio hanno dato un contributo enorme. Avere due moto uguali per entrambi i piloti nel 2020 ci permetterà di ottenere ancora più risultati".

Lin Jarvis, Direttore Yamaha Motor Racing, ha aggiunto: "Yamaha si impegna a fornire alla squadra il massimo supporto possibile per fare ulteriori passi avanti nella prossima stagione, nella speranza di raggiungere il titolo di miglior squadra, oltre a vincere delle gare.