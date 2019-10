Il francese della Yamaha Petronas, secondo in Giappone, è il Rookie Of The Year per questa stagione di MotoGP: "Era un obiettivo fissato dal team a inizio Mondiale e sono molto felice di averlo raggiunto. La gara? Alla fine non avevo più gomma e il secondo posto è perfetto"

"Era l'obiettivo d'inzio stagione per il team e lo abbiamo raggiunto in Giappone, sono molto contento". Così il 20enne francese, Fabio Quartararo, commenta il titolo di Rookie Of The Year ottenuto dopo la gara di Motegi. Grazie ai 20 punti ottenuti in Giappone, infatti, si è aggiuficato il titolo 2019 davanti a Mir e Bagnaia. "La gara è stata difficile perché con la soft ho faticato alla fine, ma il risultato è fantastico. Secondo posto perfetto", ha aggiunto il pilota della Yamaha Petronas.

Fabio Quartararo, le statistiche dopo Motegi:

- 6° podio in top-class, eguaglia Johann ZARCO, Arciso ARTESIANI, Mike BALDWIN, Jack BRETT, Douglas CHANDLER, Toni ELIAS, Shinichi ITOH, Derek MINTER, Kim NEWCOMBE, Ben SPIES all 80° posto di tutti i tempi (top-class). 10° podio in tutte le classi.

- 10° podio considerando TUTTE LE CLASSI.



- 60° podio in top-class per la FRANCIA.



- PER LA 4^ VOLTA quest’anno i primi due sono Marquez e Quartararo , in quest’ordine. E’ successo 3 volte nelle ultime 4 gare (Misano, Buriram, Motegi. Il precedente è Catalunya).