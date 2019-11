A cosa serve questa nuova leva del freno?

L’introduzione di una leva di sinistra che comanda il freno posteriore ha uno scopo ben preciso secondo Marc Marquez: dà il vantaggio di avere maggiore libertà di movimento del piede e della gamba in curva, inoltre fornisce una migliore sensibilità nell’azionare il freno (dato che la mano ha una sensibilità superiore al piede). È un’innovazione interessante, che potrebbe essere utilizzata anche da altri piloti, dato che con gli ultimi progressi dell’elettronica la frizione (ovvero la tradizionale leva di sinistra) si usa soltanto in partenza e a fine corsa. Quindi la mano sinistra è “libera” di occuparsi del freno posteriore. Come si è visto nelle prove libere 2 in Malesia, Marquez ha quindi due leve sulla sinistra: la frizione (di colore scuro) e il freno posteriore (di colore chiaro).