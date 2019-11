Quartararo ha conquistato in Malesia la 5^ pole della stagione. Il francese fa parte di una prima fila tutta Yamaha con Vinales 2° e Morbidelli 3°. Adesso la scuderia giapponese dovrà concretizzare questo vantaggio, anche perché Dovizioso è 10° e Marquez è 11°: gli ultimi 16 poleman Yamaha, tuttavia, non hanno conquistato nessuna vittoria (la sequenza è iniziata al Mugello nel 2017). La gara della MotoGP scatta domenica alle 8 in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno