Dovizioso: "Vogliamo vincere il Mondiale"

Di ritorno dalla tournée extraeuropea del Motomondiale, il pilota della Ducati Andrea Dovizioso, intervenuto ai microfoni di Sky, guarda già al prossimo anno. In attesa dell’ultimo atto della stagione, in programma domenica 17 novembre a Valencia: “Cosa voglio è ben chiaro, è tutta la stagione che cerchiamo di migliorare alcune cose. La stagione è molto lunga. Sto già lavorando per la prossima annata, ma serve un po’ di pausa. A Dicembre si comincia già la preparazione, ma c’è bisogno anche di un po’ di relax”.

"Difficile fare l'upgrade dopo 7 anni sulla stessa moto"

Un occhio al futuro, che sarà ancora sulla sella ad una Ducati. "Siamo insieme da 7 anni. Difficile migliorare, siamo ad un livello molto alto. Facile dire ‘vorrei questo e quello', ma averlo è più difficile". Sarà l’ottava stagione del ‘Dovi’ con la casa italiana: "L’anno prossimo dovrò prendere una decisione importante. Questa è la MotoGP. Siamo focalizzati sul risultato".

"Tutti hanno preso 'paga' da Marquez"

Dopo il terzo posto di Sepang, Dovizioso prova a tirare un bilancio della stagione: "Bisogna guardare la foto da lontano. Serve sempre tirare la riga a fine anno e vedere cosa è andato e cosa no. I numeri parlano e dicono che tutti hanno preso 'paga' da Marquez. Ma dopo di lui ci siamo noi, con tutti gli alti e bassi che abbiamo avuto in questa stagione. Secondi con un bel margine, anche con due zeri senza colpe, in cui ci hanno buttato giù. Quindi avremmo fatto ancora più punti". Dovizioso mostra tutta la propria ambizione: "Questo non è per cercare giustificazioni, perchè l'obiettivo rimane quello: vogliamo vincere il Mondiale. Non ce l'abbiamo fatta negli ultimi 3 anni, ma guardando da un altro punto di vista, abbiamo fatto secondi, tenendo dietro case e piloti importanti. Ci sono momenti difficili, ma guardiamo avanti".