Marquez prova a battere Dovizioso e Petrucci, che hanno un vantaggio di due punti nella classifica team: Lorenzo sarà in grado di aiutarlo? Rins insegue il terzo posto in campionato: la Suzuki non finisce tra i primi tre dal 2000

A Sepang Vinales ha vinto la propria settima gara in MotoGP, la seconda della stagione, la numero 23 in carriera. Maverick raggiunge così Dovizioso nella classifica di successi tra tutte le classi, anche se il ducatista ne ha conquistati il doppio (14) in classe regina.



Il pilota Yamaha a Valencia dovrà guardarsi da Alex Rins, distante 7 punti in classifica e chiamato al riscatto dopo ben 6 gare lontano dal podio. Alex ha la possibilità di riportare una Suzuki tra le prime tre in campionato 19 anni dopo il mondiale di Kenny Roberts Jr e farà il possibile per dare a Brivio quella gioia che nemmeno Maverick è riuscito a soddisfare nel 2016.

A Valencia c'è in gioco anche il titolo team, con la Honda Repsol che insegue il team ufficiale Ducati a 2 lunghezze di distanza. Lorenzo in questo 2019 ha raccolto solo 25 punti, un misero bottino equivalente a una delle 11 vittorie stagionali di Marquez. Il Ricardo Tormo però piace a Jorge: a Valencia il maiorchino ha vinto 4 volte in MotoGP e spera di dare il suo contributo di punti per conquistare la Tripla Corona.