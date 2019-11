Domenica il tracciato di Valencia, Ricardo Tormo, sarà sede dell'ultima gara della MotoGP, per poi fare spazio ai test in vista del 2020. Lungo 4005 metri, presenta 14 curve e un solo corto rettilineo prima della 1, punto in cui Marquez rischiò grosso nel 2017. In meno di due minuti, ecco tutto ciò che dobbiamo sapere sul circuito.

Il GP di Valencia domenica alle 14 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (anche sul digitale terrestre al canale 472)