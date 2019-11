Matteo Ferrari è il primo vincitore della Coppa del mondo riservata alle moto elettriche. Gli è bastato amministrare il quinto posto dell’ultima gara, corsa domenica a Valencia e vinta ancora da Eric Granado, dopo un bel duello con Bradley Smith piazzatosi alle spalle del cesenate nel campionato. Gara combattuta per la vittoria, tra sorpassi e gomitate decise, tra il brasiliano e l’inglese, fino al traguardo. Quasi meglio che in MotoGP.

Sul terzo gradino del podio è salito lo spagnolo Garzo davanti ad Alex De Angelis. Dietro Matteo si è piazzato Sete Gibernau, l’ex pilota di MotoGP che ha chiuso il trofeo in undicesima posizione. Bilancio finale positivo per i piloti, che hanno affrontato con il giusto spirito la prima stagione della MotoE. Sorrisi fuori gara, ma duelli combattuti in pista. Contenta anche Livia Civoli, rappresentante di Energica, l’azienda che ha fornito le moto: "Dieci e lode a tutti noi, abbiamo dimostrato di poter fornire uno spettacolo che contiamo di poter migliore ulteriormente in futuro".