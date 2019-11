Marquez chiude la stagione 2019 con il sorriso. Non soltanto per il risultato in pista (vittoria a Valencia), ma anche per il simpatico siparietto a fine gara con Sandro Donato Grosso. Il nostro inviato sottopone Marc al gioco delle tre carte per scegliere il suo futuro compagno di box in Honda per il 2020: chi sarà tra Alex Marquez, Crutchlow e Zarco? Marquez sceglie la carta al centro e pesca “casualmente” il nome del fratello. Il campione del mondo se la ride e verifica il contenuto delle altre due carte: anche lì è presente il nome di Alex Marquez. Il pilota numero 93 dimostra di saper stare allo scherzo, sorride e chiude con una battuta: "Anche io stimo mio fratello, ma il posto in Honda deve meritarselo da solo".