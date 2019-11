Sky VR46, Valencia: rookie Vietti, è qui la festa

Celestino taglia il traguardo all’ottavo posto e con 135 punti nella classifica mondiale si laurea “Rookie of the year” 2019. A coronamento di una stagione super per un esordiente della Entry class, cresciuto costantemente GP dopo GP. Grosso sospiro di sollievo per Foggia, coinvolto in un incidente al terzo giro è stato poi trasportato in ospedale a Valencia. Solo tanto spavento, tutti gli esami medici hanno dato esito negativo. Chiude in top ten (ottavo) anche Marini in Moto2, completando la sua migliore stagione di sempre in Middle class. Ventiduesimo Bulega, che saluta e ringrazia tutti per questi quattro anni trascorsi insieme