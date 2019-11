Mercato piloti MotoGP: Zarco, ipotesi Ducati Avintia: ha incontrato Dall'Igna e Ciabatti

Qualcosa si muove nel futuro di Jhoann Zarco. C’è stato un incontro tra il pilota francese, che ha chiuso la stagione alla LCR Honda, con Gigi Dall’Igna e Paolo Ciabatti, rispettivamente direttore generale e direttore sportivo di Ducati Corse. Per Zarco, 29enne di Cannes, l’ipotesi di passare al team satellite Ducati Avintia al posto di Karel Abraham. Zarco chiede garanzie tecniche e si è preso qualche giorno per riflettere. Le garanzie che chiede il pilota riguardano la necessità che la Ducati intervenga su quel team con propri tecnici e una moto 2019 che Avintia già avrebbe. Zarco, anche in caso di accordo, non sarà in pista a Valencia per i test del 19 e 20 novembre. E questo sia per le sue condizioni fisiche che per la presenza di Abraham.