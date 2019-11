Sarà Augusto Fernandez il sostituto di Alex Marquez nel team Marc VDS in Moto2. Il pilota del team Pons ha trovato l'accordo per salire sulla Kalex del Campione del Mondo lasciando la sua squadra, con la quale aveva un contratto valido per il 2020. Ma l'improvviso passaggio di Marquez junior in MotoGp ha innescato la ricerca di un top rider per sostituirlo, e la necessità anche per ragioni di sponsor di piazzare uno spagnolo nel team VDS ha così aperto la porta di una trattativa durata pochi giorni. Fernandez aveva una penale piuttosto alta, ma gli attori in gioco hanno trovato l'accordo e adesso si aspetta solo l'annuncio ufficiale, che arriverà nel giro di poco. Ora scatta la ricerca del pilota anche per Sito Pons, che dovrà trovare un compagno da affiancare a Lorenzo Baldassarri. Tra le possibili soluzioni ci sono Mattia Pasini, che ha già corso in sostituzione di Fernandez nel GP di Austin del 2019, Hector Garzó e Karel Abraham, nonostante abbia annunciato il ritiro contestualmente all'addio al team Ducati Avintia in MotoGP. Non è da escludere anche una soluzione alternativa, con un pilota pescato dal Cev Moto2.