Dopo i primi test d Valencia, la MotoGP arriva a Jerez per continuare il proprio percorso di avvicinamento alla stagione 2020. Yamaha e Ducati in cerca di conferme, alla prima dei fratelli Marquez nello stesso box: la due giorni tutta in diretta su Skysport.it

La MotoGP 2020 è già al secondo atto. Dopo i primi test di Valencia, il paddock fa tappa a Jerez de la Frontera, per l'ultimo appuntamento nell'anno solare 2019. Sul circuito andaluso piloti e team cercano risposte e conferme, dopo le prestazioni sul Ricardo Tormo. Si lavora lunedì 25 novembre dalle ore 10 alle 17, con una pausa di un'ora alle 13, e martedì 26 sempre dalle 10 alle 17.

La casa che ha meglio figurato a Valencia è la Yamaha. Vinales, Quartararo e Morbidelli sono stati i primi 3 in entrambe le giornate, e a Jerez proveranno altre componenti. Il pilota del team ufficiale, in particolare, si è lamentato per la carenza di potenza della sua M1. Al contrario, il suo compagno Valentino Rossi si è mostrato soddisfatto del rendimento della sua moto nei primi test (chiusi con due nuovi posti).

La novità principale nel box HRC sarà l'arrivo di Alex Marquez, che dopo i primi due giorni di test col team Lcr di Lucio Cecchinello (che ne ha tracciato un confronto con il fratello maggiore) sarà al fianco di Marc. Entrambi sono caduti nella prima giornata a Valencia, trovando qualche risposta in più nella seconda.

In casa Ducati, ci sono stati d'animo diversi per i due piloti. Spunti positivi per Dovizioso, che attende Jerez come prova del nove. Petrucci, out nella seconda giornata per un infortunio alla spalla, avrà più passi in avanti da fare nella due giorni che attende i piloti a Jerez, ultima tappa prima di tornare in pista a Sepang, nel febbrario 2020.

Da tenere d'occhio anche i progressi fatti in casa KTM, e la voglia di rivalsa dell'Aprilia e di Andrea Iannone, dopo l'imprevisto di Valencia.

Come seguire i test di Jerez LIVE su Skysport.it

Le moto cominceranno a girare sul tracciato di Jerez de la Frontera lunedì 25 novembre alle 10; alle 13 è prevista una pausa di un'ora, dalle 14 alle 17 torneranno tutti in pista. Stesso programma anche martedì 26 novembre. Sarà possibile seguire le due giornate in diretta su Skysport.it: cronaca, tempi, foto e video per il racconto completo dal circuito.