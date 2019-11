Karel Abraham non correrà in MotoGP nel 2020. Licenziato dal team Ducati Avintia, il pilota ceco ha dato nuove indicazioni sul proprio futuro con un post su Instagram: "Sono molto triste e deluso, ma ho bisogno di cambiare e concentrarmi su quello che verrà". Parole amare per il pilota ceco, protagonista nelle ultime 8 stagioni nella top-class: "Voglio fare un grande ringraziamento a tutti i miei sostenitori, alle squadre con cui ho corso, tifosi, sponsor e soprattutto alla mia famiglia, che mi ha supportato nei momenti belli e in quelli complicati"