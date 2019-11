Per la sesta edizione della 100 km dei Campioni, che potrete gustarvi a Natale in uno speciale su Sky Sport, è arrivata l'eccellenza del motociclismo internazionale, come sottolineato dallo stesso Rossi. E allora al Motor Ranch non poteva certo mancare la coppia Meda-Sanchini: eccola alle prese con gli ultimi dettagli...