Il Mondiale di MotoGP si è già concluso, a Valencia e Jerez i piloti hanno già affrontato i test in vista del prossimo anno, ma prima di chiudere l'anno alcuni protagonisti delle due ruote sono impegnati in un appuntamento speciale: a Tavullia, al Motor Ranch di Rossi, questo weekend scatta la 100 km dei Campioni. Si tratta della sesta edizione, la più numerosa, che potrete vivere in uno speciale su Sky Sport a Natale. Per sapere cosa aspettarsi, ecco lo scenario descritto dal padrone di casa: "Sono 42 i piloti impegnati: abbiamo l'eccellenza del motociclismo italiano e internazionale. E' il nostro GP, il divertimento è garantito", spiega Rossi. Uno sguardo alle coppie: "Io gareggio al fianco di mio fratello Luca, ma attenzione a Migno-Morbidelli, Manzi-Pasini, Vietti-Bezzecchi, Baldassarri-Bartolini. Inj 6-7 coppie possono lottare per la vittoria". Sabato in programma le prove libere e le qualifiche, oltre all' "Americana" , sfida a eliminazione che si disputa nei due ovali del Motor Ranch, domenica la gara. La regola? "Fuori tutti amici, in pista niente sconti", chiarisce Valentino.