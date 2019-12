Nella notte la Toscana è stata colpita da alcune scosse di terremoto. Zona particolarmente colpita è la valle del Mugello, dove nella notte (alle 4:37) si è avvertita la scossa più intensa, di magnitudo 4,5, con epicentro a Scarpiera San Pietro. Il sisma è stato avvertito chiaramente nelle province di Firenze, Pistoia e Prato.

Il gesto di solidarietà

In questo momento di difficoltà, ogni gesto di solidarietà può fare la differenza. E un'offerta importante arriva dai gestori del circuito del Mugello: la struttura, che non ha subito danni, è stata messa a disposizione della comunità, come aiuto per superare l'emergenza.