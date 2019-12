F1-MotoGP, Rossi propone uno "scambio alternativo"

Valentino conferma la propria voglia, in futuro, di passare dalle due alle quattro ruote: "Chiuso con la MotoGP, mi vedo per una decina di anni su una macchina"

Venerdì di qualifiche ad Abu Dhabi, teatro della 12 ore. Valentino Rossi, in squadra con il fratello Luca Marini e l'amico di sempre Uccio, scatterà dalla settima posizione in griglia. Un risultato che soddisfa il 'Dottore': "Sono contento perché ho girato forte, ho fissato il 12^ tempo assoluto, ma ci sono piloti di auto professionisti. Sono soddisfatto perché la macchina è 'figa', la pista pure". Valentino si dimostra attento a tutte le manovre, sulle quattro come sulle due ruote: "La parte più difficile è la frenata, perché si può frenare tardi. Bisogna anche dosare il gas perché si influisce sul comportamento della macchina. Naturalmente tutti danno il massimo, ma siamo pronti, la gara è un po’ nuova per noi, sono 12 ore divise in due. Ci saranno anche tanti doppiaggi da fare. Ieri ho fatto uno stint lungo e ho avuto modo di entrare in sintonia con la macchina". Una esperienza di tre giorni complessivi, che potrebbe essere il preludio ad una nuova avventura per Rossi, una volta chiusa la propria carriera in MotoGP: "L’ho sempre detto che finito con le moto, vorrei fare una decina d’anni nel mondo delle macchine. Vorrei fare la 24 ore di Le Mans, la 24 ore di Spa e la 24 di Nurburgring. L’anno prossimo è un anno cruciale, dovrò decidere presto cosa fare e dipenderà dai risultati, vediamo se riusciremo ad essere competitivi. Dobbiamo essere più competitivi di quest’anno sennò non ha senso continuare". Un futuro di cui avrà parlato anche con l'amico Hamilton? "Lewis mi ha detto che sei ancora in tempo. Purtroppo l’età mi frega, ma se Bottas vuole...".

Lo scambio alternativo

E così dopo lo 'scambio del secolo' a Valencia con LH44, il 'Dottore' arriva a promuovere un un nuovo possibile accordo: "Se Bottas volesse correre con Vinales con la M1, a me va bene! Si formerebbero due coppie, Hamilton-Rossi in Formula 1 e Bottas-Vinales in MotoGP". Rossi esprime tutta la sua emozione dopo aver potuto provare la Mercedes di Hamilton sul circuito Ricardo Tormo: "L’altro giorno è stato bello. Mi sono sentito un pilota di F1, mi sono divertito. La Formula 1 è trascendentale, surreale".