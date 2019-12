Il terzo posto assoluto ottenuto dal Team di Rossi nella 12 Ore del Golfo esalta Valentino: "Esperienza bellissima, chiusa con la ciliegina sulla torta. Non solo primi della nostra categoria: siamo soprattutto arrivati terzi in assoluto, siamo saliti sul podio insieme ai piloti veri, significa che siamo andati davvero forte". Rossi analizza così la sua prova: "In mattinata purtroppo ho perso tempo con vetture più lente, mentre nel pomeriggio sono tornato su in classifica, è stato tutto perfetto". Il team ha anche rischiato nel finale: "A un certo punto la macchina si è ammutolita, ma fortunatamente venerdì sera avevamo ripassato le manovre da svolgere quando si è dentro la macchina, così sono riuscito a fare la procedura corretta e tornare ai box".

Marini: "Podio incredibile"

Tra i protagonisti il fratello di Valentino, Luca Marini: "Ho cercato di migliorare piano piano senza esagerare, ho anche avuto un buon passo, sono soddisfatto, non ho commesso errori. E' stata una grandissima esperienza, ringrazio tutti per il grande lavoro svolto, spero di rifarla l'anno prossimo. Mi sono davvero divertito e il risultato è stato incredibile, soprattutto podio classifica generale".