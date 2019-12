Dalle 6.30 italiane si gira a Yas Marina per la 12 Ore del Golfo. In pista tanti protagonisti del Motorsport. Valentino Rossi sulla Ferrari del team Kessell Racin con il fratello Luca Marini e Uccio Salucci. Entra, clicca sul player e segui la dietta da Abu Dhabi

Ad Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina è in cors la 12 Ore del Golfo. Valentino Rossi è in pista con una Ferrari 488 GT3 del team Kessel Racing. Nel suo equipaggio il fratello Luca Marini Uccio Salucci. La gara è divisa in due parti: per seguirla in diretta clicca sul Player sottostante.