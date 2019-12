Il periodo sabbatico di Jorge Lorenzo, dopo il ritiro dalle corse, potrebbe essere già finito. Il 5 volte campione del mondo è tornato a Lugano dopo tre settimane in Indonesia, e non era del tutto scontato… “Sono stato a Bali, ora sto davvero bene. Inizialmente ho prenotato un biglietto di sola andata, ma sono dovuto tornare indietro a causa di alcuni impegni”, ha confidato il maiorchino a ‘Sport and Talk in Hangar 7’ su Servus TV. Probabilmente questi impegni riguardano proprio il suo futuro, dato che nel corso dell’intervista Lorenzo ha preannunciato un colpo di scena in arrivo nel 2020: “Sarò sicuramente di nuovo nel paddock. Presto dirò qualcosa. Ho viaggiato per 17 anni e ho sempre alloggiato negli stessi hotel. Mi sono sempre visto come una persona felice. Ma se hai la possibilità di vivere senza pressione, sei felice di farlo“. Giusto per evitare fraintendimenti, sarebbe da escludere un suo ritorno in sella il prossimo anno: Jorge tornerà alle gare con un ruolo inedito.