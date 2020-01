Icona dello sport mondiale, Federica Pellegrini gode dei privilegi maturati in una carriera lunga e costellata di successi. È lei stessa riconoscerlo, in un parallelismo con un altro campione dell'olimpo degli sportivi, Valentino Rossi.

Parlando delle voci riguardanti il suo ritiro, l'atleta azzurra ha detto a GPOne: "Nella vita mai dire mai. Sia io che Valentino spostiamo l'asticella più in là, può essere un anno o anche di più. Questo perché amiamo ciò che facciamo. Non sono le persone che ci seguono dal di fuori a dirci quando smettere. Saremo noi a prendere questa decisione quando arriverà il momento opportuno".

Valentino Rossi, 41 anni a febbraio, si è dato un altro anno di tempo per decidere, in base ai risultati della stagione che sta per iniziare. In realtà, con il mercato che incalza (la maggior parte dei piloti della MotoGP è in scadenza nel 2020), la scelta andrà fatta a metà stagione. E la Yamaha attende il responso del Dottore.

Federica Pellegrini, 31 anni, andrà a Tokyo 2020 ma, come ha detto a Sky Sport, potrebbe pensare di continuare anche dopo. Certamente l'andamento delle Olimpiadi peserà sulla decisione. Questo non le impedisce di scherzarci su, aggiungendo forse anche un pizzico di scaramanzia: "Scommettere tra il mio oro a Tokyo e il decimo titolo di Vale? Devo dire che la domanda è abbastanza complicata. Scommetterei sul decimo titolo di Vale".