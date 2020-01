Si aprono le danze e a giocare d'anticipo ancora una volta è la Honda con Stefan Bradl, che è sceso in pista per la prima giornata di test del 2020. A comunicarlo è stato lo stesso collaudatore, che sul suo profilo Twitter ha annunciato la fine della pausa invernale e l'inizio del primo test dell'anno a Jerez de la Frontera. Una piccola parentesi in cui Bradl avrà modo di provare tutte le novità della RC213V versione 2020. Tutto lecito: stando alle regole, infatti, nei mesi di dicembre e gennaio sono soltanto i piloti di MotoGP a non poter fare i test. Dunque a Bradl è concesso fare delle prove, essendo tester del team giapponese. Inoltre come previsto dal nuovo regolamento, nella prima settimana di febbraio, quando in Malesia si svolgeranno i test per i collaudatori, potranno scendere in pista anche i rookie. Per Alex Marquez sarà un'ottima occasione per continuare il percorso di adattamento alla classe regina, iniziato alla fine della scorsa stagione.