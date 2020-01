Il colore nero non è l’unica novità cromatica del team Ducati per il 2020. Dovizioso ha scelto di modificare alcuni punti fermi del suo design, cambiando elementi importanti nello stile di un pilota. Il binomio "cavallo nero/cavallo bianco" sul casco lascia il posto al Pegaso dei "Cavalieri dello Zodiaco", celebre cartone animato degli anni ’80. La scritta "DesmoDovi" sul retro della tuta è stata sostituita dalla parola "Undaunted", che tradotto dall’inglese significa "imperterrito". Quella che non cambia mai è l’immagine incollata sul manubrio della sua Ducati: una foto della figlia Sara