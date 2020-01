"Cambiare approccio"

"Dopo gli ultimi tre anni in cui abbiamo sofferto molto vogliamo cercare di approcciare il Mondiale con maggior tranquillità - aggiunge Andrea Dovizioso a Guido Meda - a fine 2018 eravamo davvero molto veloci, quindi c'era tanta aspettativa, ma poi ci siamo trovati un Marquez molto più forte dell'anno precedente, e abbiamo vissuto un'annata difficile. Non conta nulla 'sparare' adesso, in questo momento dobbiamo restare tranquilli e prepararci al meglio". 'DesmoDovi' non c'è più, al suo posto sulla tuta di Dovizioso c'è la parola inglese 'undaunted': "In Italia possiamo tradurlo come stai ben dritto, imperterrito, concentrato verso l'obiettivo, che è quello di vincere il Mondiale". Novità anche sul casco: compaiono gli occhi di Pegasus, uno dei personaggi del cartone anonimato amato da Dovizioso, Cavalieri dello zodiaco.