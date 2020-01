Per il decimo anno di fila Italtrans affronterà il Mondiale di Moto2: la coppia del 2020 è formata da Bastianini e Dalla Porta, saliti sulla scena a Calcinate (alle porte di Bergamo) per presentare la nuova moto

Un fresco campione del mondo come Lorenzo Dalla Porta, che ha trionfato in Moto3 ed un pilota veloce che cresce anno dopo anno come Enea Bastianini, che puó puntare in alto. È la chimica di Italtrans, che per il decimo anno consecutivo corre in Moto2 onorando tutte le edizioni del campionato con l'obiettivo di essere protagonista. Da Calcinate, alle porte di Bergamo, grazie alla passione della famiglia Bellina (titolare di Italtrans) è partita l'avventura 2020 con l'esperienza del Direttore Tecnico Giovanni Sandi e di Franco Brugnara e Michele Capocchiano, rispettivamente capotecnici di Dalla Porta e Bastinini.