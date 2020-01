Test Sbk 2020, Razgatlioglu brilla a Portimao

In Supersport tutti dietro a Cluzel

Tra le Supersport Jules Cluzel si conferma il più veloce del lotto in 1’44”385, tempo che sostanzialmente fotocopia quello ottenuto nella prima giornata. Secondo Andrea Locatelli, in cerca di un ruolo da protagonista nella sua prima stagione nella categoria; stesso discorso per Steven Odendaal, terzo. A completare il plotone delle 600cc Lucas Mahias in quarta piazza, Corentin Perolari quinto, Philipp Oettl sesto, poi Hikari Okubo, Can Oncu, Danny Webb, Jaimie Van Sikkelerus e Patrick Hobelsberger, undicesimo.