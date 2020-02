16/20

Marc Marquez: "Non vedo l'ora di iniziare con i test, sono molto motivato, lotteremo ancora una volta per vincere il titolo. Il 2020 sarà una stagione complicata, i nostri avversari stanno lavorando per migliorarsi, ma anche noi stiamo faticando tanto con il team per conquistare di nuovo il Mondiale, questo è ciò a cui puntiamo. La stagione 2019 è stata molto buona, cercheremo di fare ancora meglio nel 2020, provando ad aumentare il nostro livello"