46 giri per Lorenzo, pilota più atteso dell'ultima giornata di test: alla prima da collaudatore Yamaha chiude 8° in 2:00.506, a circa un secondo dalla vetta occupata da Pol Espargarò (KTM). In seconda posizione l'altro Espargarò, Aleix (Aprilia)

Si chiude lo shakedown a Sepang, appuntamento che precede i test ufficiali della MotoGP (in programma sullo stesso circuito malese dal 7 al 9 febbraio). In pista collaudatori e rookie: al debutto nel ruolo di tester con la Yamaha Jorge Lorenzo. 2:00.506 è il miglior tempo dello spagnolo, che termina la giornata in ottava posizione dopo aver percorso 46 giri. Con lui si è visto al box anche Fabio Quartararo, che in attesa della presentazione del 6 febbraio con la Petronas si è confrontato con Lorenzo per le prime impressioni sulla Yamaha. Duello per la vetta tra i due fratelli Espargarò: alla fine la spunta Pol su KTM in 1:59.444, alle sue spalle l'Aprilia di Aleix (1:59.622). Scendono sotto i 2 minuti anche Miguel Oliveira e Michele Pirro. Assenti Alex Marquez (impegnato a Giacarta per la presentazione del team Honda con il fratello Marc) e Dani Pedrosa (al suo posto Mika Kallio, autore di oltre 60 giri, 7° posto finale in 2:00.472).

La classifica

1. Pol Espargaró (KTM) 1:59.444

2. Aleix Espargaró (Aprilia +0.178

3. Miguel Oliveira (KTM) +0.304

4. Michele Pirro (Ducati) +0.478

5. Brad Binder (KTM) +0.655

6. Stefan Bradl (Honda) +0.997

7. Mika Kallio (KTM) +1.028

8. Jorge Lorenzo (Yamaha) +1.062

9. Sylvain Guintoli (Suzuki) +1.211

10. Iker Lecuona (KTM) +2.215

11. Yamaha (Test 1) +2.465

12. Yamaha (Test 2) – +3.260

13. Lorenzo Savadori (Aprilia) +3.351

14. Yamaha (Test 3) +3.398