Il Diablo domina in Malesia, la sua Yamaha Petronas è in vetta alla classifica dei tempi delle tre giornate di test ufficiali: "Sono contento, abbiamo provato tante novità, le sensazioni sono positive. Nei test di fine mese di Losail dovremo concentrarci sul passo gara". Alle 19.30 l'approfondimento su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Leader dei test ufficiali di Sepang, Quartararo fa il punto sugli aspetti principali delle tre giornate: "Non abbiamo fatto una simulazione gara ma un long run da poco più di 10 giri. Il passo non era male, anche perché lo abbiamo fatto quando la temperatura della pista era abbastanza alta, superava i 55°. Sono contento, rispetto alla 2^ giornata l'ultima è stata più difficile, abbiamo provato più cose, soprattutto i setting di elettronica". Il pilota della Yamaha Petronas dà appuntamento ai test di fine mese in Qatar: "Le sensazioni sono positive. Andiamo nel forte nel time-attack, ora dobbiamo lavorare molto sul passo gara, ci concentreremo su questo a Losail".

Impossibile non commentare il rientro di Lorenzo, impegnato nel ruolo di collaudatore in Yamaha: "E’ raro avere un 5 volte campione del mondo ai box come tester, è importante averlo, sono contento anche per lui", sottolinea Quartararo.