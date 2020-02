4/24 ©Getty

Per la Yamaha lavoro sul motore 2020 abbinato a telaio e aerodinamica nuovi. Le M1 in pista a Sepang sono molto simili a quelle che vedremo in Qatar, perchè quest’anno tutti i team hanno deliberato tra Valencia e Jerez. Vinales 6° in 1:58.893, Rossi 10° in 1:59.116

