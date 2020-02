Moto2, cadono Manzi e Kasmayudin

In Moto2 Simone Corsi ha provato la MV Agusta F2, ma il test sulla moto 2020 è stato rimandato al secondo giorno per fare una comparativa con la 2019. Sulla moto vecchia il pilota romano ha girato in 1'42.0, un buon riferimento. Il suo compagno Stefano Manzi ha tenuto un buon ritmo, sull'1'42.2, con la nuova moto. Ma purtroppo le prove per lui sono terminate presto a causa di una brutta caduta. Brutta caduta e infortunio a una mano anche per Kasmayudin del team SAG, in pista insieme al compagno Remy Gardner. Per Kasmayudin a rischio tutti i test di Jerez e anche il debutto stagionale in Qatar. Gli stessi team si ritroveranno quindi per una ulteriore giornata "solitaria" senza transponder prima delle prove ufficiali.