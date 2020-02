Ducati ha adattato un pezzo da mountain bike per la GP20: ecco i dettagli. Nella mountain bike, questo dispositivo serve per bloccare l’ammortizzatore quando si deve procedere in piano o in salita, mentre in downhill si sblocca l’ammortizzatore per attutire i colpi.

Quando in uscita di curva la moto si abbassa sul posteriore per via dell’accelerazione, il pilota blocca la sospensione e la moto rimane bassa lungo tutto il rettilineo. Questo migliora l’efficienza aerodinamica perché mantiene un assetto neutro, ma soprattutto permette al pilota di frenare più tardi, considerando che ha un minore trasferimento di carico.