Supersport 2020: i nomi da tenere d'occhio

Il campione del mondo Supersport in carica Randy Krummenacher è il primo nome da tenere d'occhio per la stagione 2020. Lo svizzero ha cambiato casacca passando a vestire i colori di MV Agusta, e nei primi test sembra aver trovato buon feeling con la nuova moto. Nello stesso box è confermato Raffaele De Rosa, chiamato a dimostrare di valere il podio in tutte le gare.