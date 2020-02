Dopo i test di Sepang, la MotoGP torna in pista in Qatar. Sul circuito di Losail, teatro della prima gara del Mondiale 2020 (in programma domenica 8 marzo alle 16, diretta su Sky Sport MotoGP), i team sperimentano altre novità tecniche. La Ducati propone un "holeshot" evoluto. Freno posteriore a leva sulle due Honda a disposizione di Marc Marquez. Di seguito, tutte le immagini della prima delle tre giornate di test, da seguire in diretta con il liveblog di Skysport.it. Per tutti gli approfondimenti, appuntamento alle 23:30 con "Paddock Live Show-Speciale Test" su Sky Sport MotoGP (canale 208)

TEST QATAR, LA 1^ GIORNATA LIVE