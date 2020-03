Supersport 2020 a Phillip Island (Australia): tutti i risultati. Vince Locatelli

Dopo aver centrato la pole position con il nuovo record del tracciato di Phillip Island, Andrea Locatelli completa un weekend quasi perfetto dominando la prima gara dell’anno della classe Supersport. Al debutto nella categoria, il pilota di Alzano Lombardo ha imposto il proprio ritmo e condotto la gara in solitaria, gestendo bene anche il pit stop obbligatorio. Da segnalare anche come Locatelli abbia siglato anche il nuovo miglior giro del tracciato in condizioni di gara: 1’33”210.

A rendere più facile il compito del pilota di Bardahl Evan Bros Yamaha è stata la scivolata di Randy Krummenacher, scattato male (e in anticipo) dalla seconda casella e caduto già alla prima curva. MV Agusta si consola però con il secondo posto di un positivo Raffaele De Rosa, concreto fin dai test e abile nel tenere a bada una vecchia volpe come Jules Cluzel, terzo al traguardo. Quarta posizione per il suo compagno di squadra Corentin Perolari davanti a Lucas Mahias. Caduto invece l’altro pilota del team Kawasaki Puccetti, Philipp Oettl.

Buon sesto posto per Hannes Soomer, al debutto sulla Yamaha R6 del team Kallio Racing; settimo Steven Odendaal davanti all’ottimo Manuel Gonzalez, ottavo nella sua prima gara in Supersport. Nona posizione per Federico Fuligni, con Isaac Vinales a chiudere la top-10. Soomer, Odendaal, Fuligni e Vinales hanno peraltro subito penalità di tempo più o meno pesanti per non aver rispettato il tempo minimo in pit lane durante la sosta. Can Oncu esordisce nella categoria con un undicesimo posto. Completano la zona punti Danny Webb, Patrick Hobelsberger, Peter Sebestyen e Andy Verdoia.