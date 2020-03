Sky Sport Quiz, 5^ puntata: vince Claudio, "malato" del Dottore

Nella quinta puntata di Sky Sport Quiz Reward , il game show di Sky Sport in onda ogni venerdì su Sky Sport Uno e disponibile on demand, ha trionfato la passione per Valentino Rossi. A portare questo argomento è stato Claudio Vernasca, 48enne di Parma

E’ andato più forte di tutti. Come il Dottore. Il vincitore della quinta puntata di Sky Sport Quiz Reward è Claudio, 48enne parmigiano che ovviamente è un appassionato di sport, ma non solo. “Una delle passioni più grandi, che condivido con la mia famiglia, è quella per i puzzle. L’anno scorso ne abbiamo finito uno da 33.600 pezzi in un anno e mezzo”.

Ma al game show di Sky Sport si è presentato come conoscitore di Valentino Rossi. “La mia passione non è tanto per la MotoGP, ma proprio per Rossi! Prima del Dottore non seguivo le moto, mi ha appassionato il personaggio. Mi colpì per il fatto che fosse un ragazzo bizzarro, ma soprattutto genuino e ovviamente perchè riusciva sempre a portare a casa molte vittorie. La colpa è anche di Meda che con le sue telecronache molto sentite mi ha coinvolto sempre più”.

E per Rossi sei volato anche in Malesia…“Grazie al lavoro sono riuscito a vederlo correre. Nel 2010 Sono dovuto andare in Malesia e sono riuscito ad anticipare di due giorni la partenza proprio per andare a vedere il GP. Sono stato fortunato perché è stata l’ultima sua vittoria con la Yamaha”.

Preparatissimo su Rossi, Claudio è andato in difficolta sui piloti compagni di squadra. “La domanda che mi ha messo in crisi è stata quella in cui mi veniva chiesto chi fosse il compagno di Valentino nel 2002”, confessa. “Avevo studiato in un certo modo, cercando di memorizzare soprattutto dettagli come i piazzamenti, i punti nelle diverse stagioni e le cose più curiose. Quindi su argomenti all’apparenza più facili ero impreparato”.

Nel gioco finale del Caveau si è sfidato con Emanuele e il suo argomento, il Milan di Ancelotti, rispondendo correttamente a tutte le domande. Cosa che, tra l’altro, fino ad allora solo un concorrente era riuscito a fare: “Ho visto la puntata di Leonardo, il malato di Hamilton- racconta- “ma lui, a differenza mia, ha dovuto rispondere in un tempo superiore rispetto a quello che avevo fatto io, quindi ha avuto la possibilità di ritornare sulle domande sbagliate o di riflettere su quelle che non sapeva. Il mio sfidante, invece, in questo è stato penalizzato. Sapeva che non poteva sbagliare o perdere tempo su nessuna domanda”.

Rivedremo Claudio e la sua passione per il Dottore in semifinale: “Sono ottimista e conto di riuscire a superare per primo la linea del traguardo”. Come Vale.

