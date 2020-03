In Qatar per l'emergenza coronavirus confermate solo le gare di Moto2 e Moto3, rinviato il programma in Thailandia per tutte le classi. Rossi: "Notizia difficile per tutti. Non sappiamo quando inizieremo a correre, spero che la situazioni migliori nelle prossime settimane" CORONAVIRUS, TUTTE LE NEWS

Le news di Moto GP su Facebook Messenger ISCRIVITI

Prime reazioni dei team della MotoGP dopo le modifiche del calendario del Motomondiale 2020 legate all'emergenza coronavirus: niente MotoGP in Qatar e rinviato il GP in Thailandia per tutte le classi. Dalla Yamaha arrivano le parole di Valentino Rossi: "È davvero un peccato, una brutta notizia. Dopo un inverno passato ad allenarci eravamo pronti a cominciare la stagione, sia fisicamente sia psicologicamente. Non vedevo l'ora di affrontare la prima gara dopo i test in Qatar". "È una notizia difficile, anche per i tifosi. Ora non sappiamo quanto dovremo aspettare per correre il primo GP, considerando che il GP in Thailandia è stato rinviato per tutte le classi immagino che debba passare molto tempo. Spero che nelle prossime settimane la situazione migliori".

Vinales: "Spero che la situazioni torni presto alla normalità" Sulla stessa linea di Rossi l'altro pilota della Yamaha, Maverick Vinales: "È un peccato quanto deciso per Qatar e Thailandia, sono piste che mi piacciono molto e penso di riuscire ad andare molto forte su entrambi i circuiti. Abbiamo concluso i test in Qatar con ottime sensazioni, avevo particolarmente voglia di affrontare il primo GP. Immagino quanto siano dispiaciuti anche tutti i nostri fan. Ma allo stesso tempo capisco perfettamente quanto sia critica la situazione che stiamo vivendo con l'emergenza coronavirus. Speriamo che si torni alla normalità prima possibile per cominciare la stagione".