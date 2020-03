Superbike, il bilancio di Phillip Island: la redenzione di Lowes

Dalle sorprendenti prestazioni di Lowes alla conferma di Rea, dal debutto-monstre di Razgatlioglu al rammarico di Baz, dalle difficoltà Honda a quelle BMW, passando per Ducati: il punto della situazione sul weekend di Phillip Island del mondiale Superbike

Il round inaugurale del campionato Superbike 2020 ci ha regalato uno spettacolo che non vedevamo da tempo tra le derivate di serie. Tre gare di gruppo, fisiche, decise in volata: una dinamica indubbiamente favorita dalla necessità di salvaguardare la vita delle gomme e dalle caratteristiche del tracciato di Phillip Island, tecnico e divertente, ma che talvolta tende ad appiattire i valori in campo. La tappa australiana ha confermato l’innalzamento del livello medio di piloti e squadre intravisto nei test, nella speranza che ciò si confermi nel prossimo futuro. Tracciamo, intanto, il bilancio del primo appuntamento stagionale.

UP

Alex Lowes – Lo scorso anno è stato protagonista di una stagione altalenante, conclusa con un ottimo terzo posto in classifica, ma con l’allontanamento dal team Yamaha per fare posto all’arrembante Razgatlioglu. Nel ruolo di seconda guida Kawasaki, l’inglese doveva dimostrare di poter fare meglio di Haslam, ma probabilmente nessuno si sarebbe aspettato questo inizio col botto: secondo per sette millesimi in Gara 1, quarto per due decimi in Superpole Race, primo in Gara 2. Del pilota che fino al venerdì faticava a stare in top-10 nemmeno l’ombra; al contrario, Lowes ha sfoderato sorpassi clamorosi, è stato aggressivo e pulito, bravissimo nella gestione della gomma e probabilmente il pilota più a posto di tutti nelle fasi finali di gara. La leadership del campionato è sua.

DOWN