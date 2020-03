L'annuncio del ritiro e il ritorno con la nuova avventura come collaudatore della Yamaha. Ora un nuovo annuncio, pubblicato sui propri profili social con un video: "Dopo averci pensato per qualche settimana, ieri ho deciso di correre nel GP di Catalogna. Non vedo l'ora di vedervi tutti lì" - ha detto lo spagnolo. A distanza di pochi mesi ci sarà dunque il ritorno in pista del cinque volte campione del mondo, sul circuito dove ha già vinto quattro volte in MotoGP: tre con la Yamaha e una con la Ducati. "Mi sono reso conto che non era più possibile vincere" - aveva detto lo scorso 14 novembre dopo l'ultimo Motomondiale sulla Honda, annunciando l'addio alle corse. Ma la voglia di tornare in pista è stata troppo forte.