MotoGP, modificate le date per GP Thailandia e GP Aragon: il calendario

Ezpeleta: "La possibilità di fare un tampone alle persone in arrivo a Losail? Non ci abbiamo pensato, ma in ogni caso abbiamo seguito le indicazioni del Ministero della Salute del Qatar, loro non hanno contemplato questa opportunità, magari la terremo in considerazione per il futuro, anche se non si potrà fare 14 giorni prima, non possiamo tenere le persone in quarantena 14 giorni prima del GP. Per il futuro questo problema riguarderà anche Moto2 e Moto3, quindi a quel punto dovremo considerare un numero minimo di persone che riguardi tutte e tre le categorie, parliamo di almeno mille persone"