La domenica di Losail si è aperta con il warm up. In Moto3 il più veloce è stato Fernandez davanti a McPhee e Arbolino (gara alle 14:20). In Moto2 il migliore è Nagashima, subito dietro Navarro e il poleman Roberts (gara alle 16)

MOTO2 E MOTO3, LE GARE IN QATAR MINUTO PER MINUTO