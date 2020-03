Le qualifiche di Losail hanno regalato le migliori premesse in vista di domenica. I piloti italiani sono in forma, anche se le due pole sono andate a Suzuki (Moto3) e Roberts (Moto2): ecco le due griglie di partenza del GP del Qatar, da seguire in diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), sul web aggiornamenti in tempo reale con il live-blog su skysport.it. Gara di Moto3 alle 14:20, Moto2 alle 16