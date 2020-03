Per recuperare la gara di MotoGP cancellata a Losail (ed eventuali nuovi GP che potrebbero saltare in futuro), il circuito di Sepang sta valutando l’ipotesi di ospitare un secondo evento oltre a quello già previsto a fine stagione. Bisogna però considerare le misure restrittive previste in Malesia e in Italia

Le news di Moto GP su Facebook Messenger ISCRIVITI

Nei giorni scorsi è nata una nuova ipotesi in Qatar sulle possibili misure da applicare al calendario del Motomondiale per ovviare ai problemi creati dall’emergenza coronavirus: in alcuni circuiti potrebbero svolgersi due eventi, per recuperare la gara di MotoGP persa a Losail ed eventuali nuove gare che potrebbero essere cancellate da qui in avanti. Il Sepang International Circuit ha in mente una proposta di aiuto: se dovesse saltare il secondo evento del 2020 (che sia il GP degli Stati Uniti o il GP dell’Argentina), il Sepang International Circuit ha dato la sua totale disponibilità a Dorna di poter ospitare subito un weekend di gare con Moto3, Moto2 e MotoGP. Quindi, oltre al normale GP della Malesia già previsto a fine stagione, ci potrebbe essere un altro evento a Sepang da disputare subito dopo il GP del Qatar. Qualora dovesse concretizzarsi questa ipotesi, la prima gara di MotoGP del 2020 si correrebbe quindi in Malesia.