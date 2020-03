Abbiamo vissuto una situazione di confusione, adesso siamo in tanti in zona rossa: giornalisti, piloti e aziende d'abbigliamento sportivo del motomondiale. A Losail non ci aspettavamo una situazione così brutta per l'Italia, e qualcuno ha lavorato sentendo il peso delle notizie che arrivavano da casa. Vedere il paddock vuoto è stato strano. Abbiamo capito tutti di dover difendere il privilegio che abbiamo di poter vivere il Motomondiale trasmettendo spensieratezza per qualche ora anche in un momento di pesantezza come questo.