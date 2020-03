I due piloti del team SIC58 hanno risposto alle domande dei loro fan sui social, svelando un po' di curiosità. Suzuki ha spiegato che ascolta Gigi D'Agostino, che una volta lanciò una moto in acqua e che in MotoGP vorrebbe guidare la "sua" moto, una Suzuki. Antonelli ha parlato del legame con gli idoli Simoncelli e Rossi, di come fa per prendere sonno prima di una gara, della disponibilità a correre a dicembre a emergenza coronavirus finita e della sua spalla sinistra per cui ha saltato il GP del Qatar: "Sto meglio, presto sarò in forma"