Mercoledì 1 aprile è il "Lawson day" su Sky Sport MotoGP (canale 208). Dalle 18 scatta una programmazione speciale per 24 ore dedicata al pilota statunitense, 4 volte campione del mondo nella classe 500. Tra le gare proposte, c'è anche la straordinaria rimonta in Ungheria nel 1992 in sella alla Cagiva, quando vinse montando gomme intermedie con l'asfalto bagnato

