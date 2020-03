MotoGP days, una settimana per rivedere i campioni

Il palinsesto di Sky Sport MotoGP (canale 208) cambia pelle. Prepariamoci a una settimana speciale, con una programmazione dedicata ai grandi campioni del passato e del presente che hanno fatto la storia del Motomondiale. Da lunedì 30 marzo fino a lunedì 6 aprile, ogni giorno dalle 18 per 24 ore, sarà possibile rivedere in onda le gare più spettacolari e gli speciali più emozionanti di un pilota diverso. E sul sito skysport.it, un approfondimento quotidiano curato da Paolo Beltramo per conoscere meglio i protagonisti

