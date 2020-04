Mercoledì 8 aprile è lo "Spencer & Mamola day" su Sky Sport MotoGP (canale 208). Dalle 18 scatta una programmazione inedita dedicata ai due piloti statunitensi che hanno fatto la storia della MotoGP, due personalità quasi opposte in gara e lontano dal circuito: Freddie Spencer (che collezionò due titoli in 500 e uno in 250) e Randy Mamola (che per quattro volte sfiorò il Mondiale arrivando 2°)