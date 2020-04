L'emergenza coronavirus ha costretto gli organizzatori a rinviare a data da destinarsi altri due appuntamenti di MotoGP: niente Mugello il 31 maggio né Barcellona il 7 giugno. La prima data utile per la partenza del Mondiale è il 21 giugno con il GP di Germania

Slitta ancora la partenza del Campionato di MotoGP a causa dell'emergenza coronavirus. Gli organizzatori hanno comunicato ai team il rinvio a data da destinarsi di altri due Gran Premi, quello d'Italia in programma al Mugello il 31 maggio e quello di Catalunya, previsto il 7 giugno a Barcellona. Si attende il comunicato ufficiale. Lo slittamento di questi due appuntamenti arriva pochi giorni dopo il rinvio del GP di Le Mans, da rischedulare al pari di Jerez. Da calendario, la prima data utile per la partenza della stagione di MotoGP è quella del 21 giugno, quando è in programma il GP di Germania al Sachenring.